Tradwives | ecco chi sono le influencer che cucinano in grembiule rosa e promuovono la sottomissione al marito

In un soggiorno decorato con colori pastello, una donna bionda con i capelli perfettamente cotonati indossa un grembiule a quadri rosa e condivide consigli su come accogliere gli ospiti. In un’altra cucina impeccabile, una giovane madre riflette sulla “ingenuità del femminismo” mentre impasta il pane. Non sono scene di uno sceneggiato televisivo d’epoca, ma i contenuti delle tradwives, un fenomeno nato sui social media che sta conquistando milioni di visualizzazioni su TikTok, Instagram e YouTube. Il termine tradwife, neologismo che sta per “moglie tradizionale” o “casalinga tradizionale” (da traditional wife ), descrive donne che credono e praticano ruoli di genere e matrimoni tradizionali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

