Tra Tuchel e Bellingham proprio non funziona Jude sostituito non la prende bene Il ct | Decido io

Thomas Tuchel ha criticato la reazione di Jude Bellingham alla sostituzione durante la vittoria per 2-0 dell’Inghilterra in Albania, ribadendo che “il comportamento è fondamentale”. Il ct ha sottolineato che le decisioni vanno rispettate e che il collettivo viene prima dei singoli. Bellingham ha accettato il cambio, ma Tuchel ha insistito sull’importanza di standard e impegno. L’Inghilterra ha chiuso il girone con otto vittorie su otto e una doppietta di Kane, che ha superato il record di Pelé. Ne scrive Il Guardian. Il comportamento è fondamentale Bellingham deve accettare la decisione. “Deve accettare la decisione”, ha detto il CT dell’Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Tra Tuchel e Bellingham proprio non funziona. Jude, sostituito, non la prende bene. Il ct: «Decido io»

