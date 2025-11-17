Tra le maglie del derby | Inter-Milan a colpi di colori e identità
Tessuti che diventano simboli, colori che evocano ricordi: sul palcoscenico di San Siro sarà un confronto anche fra stili. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Genoa, a Varsavia Ellertsson sfida Malinovskyi: derby rossoblù per i Mondiali Domani alle 18 Ucraina e Islanda faccia a faccia nell'ultima partita di qualificazione: in palio un posto nei playoff per la rassegna iridata. Probabili maglie da titolari per Mikael e Rusl
Rabiot ha ormai smaltito l'infortunio al soleo del polpaccio sinistro. Tornerà a lavorare regolarmente in gruppo da martedì, candidandosi poi alla maglia da titolare nel derby. Contro l'Inter potrebbe rivedersi - verosimilmente dalla panchina - anche Santi Gimen
Tra le... maglie del derby: Inter-Milan a colpi di colori e identità - Tessuti che diventano simboli, colori che evocano ricordi: sul palcoscenico di San Siro sarà un confronto anche fra stili ...
Inter-Milan, il derby dei giganti. Thuram specialista di testa, ma non solo: le torri di Chivu - A decidere il derby potrebbe essere un calcio piazzato o un colpo di testa.
Inter Milan, si avvicina il derby! E' rebus in difesa per il tecnico nerazzurro Chivu: tre giocatori si giocano una maglia! Le ultime - Tutti gli aggiornamenti L'Inter si avvicina al derby del 23 novembre contro il Milan con l'infermeria s ...