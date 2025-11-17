La Cremonese sta lavorando per ripartire con lo slancio di inizio campionato e dimenticare le due sconfitte che hanno preceduto la sosta. La posizione in classifica dei grigiorossi rimane buona, ma bisogna ritrovare in fretta il brio delle prime giornate. In questo senso sono diverse le questioni da risolvere al meglio, anche perché il calendario chiamerà Bianchetti e compagni ad una ripresa tutta in salita. Non solo il ritorno in campo domenica 23 porterà allo “Zini“ la Roma capolista, ma il cammino che attende la matricola di mister Nicola proseguirà poi con sfide come quelle, nell’ordine, con Bologna, Lecce, Torino, Lazio e Napoli, che sarà a Cremona per l’ultima gara del 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de force per i grigiorossi dopo la sosta. Cremonese, corsa ad ostacoli: Roma e Bologna