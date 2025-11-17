Totti e Noemi cambiano casa la lite con il proprietario dell’attico da 270 metri quadri Roma

Fanpage.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesco Totti e Noemi Bocchi traslocano a tre anni dal momento in cui si erano trasferiti nel celebre attico a Roma Nord. A spingerli a cambiare casa sarebbero stati i dissapori con il proprietario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

