Totti-Blasi c' è la data del divorzio | ecco quando si terrà l' udienza
Dopo un percorso lungo e controverso, in cui non sono mancati i colpi di scena, Francesco Totti e Ilary Blasi sono pronti a chiudere definitivamente il loro matrimonio. Stando alle ultime rivelazioni, infatti, sarebbe stata decisa la data del divorzio: l'udienza si terrà la prossima primavera. L'annuncio ufficiale della loro separazione è stato dato nel luglio 2022. Poi la questione è passata in tribunale, dove non sono mancate battaglie legali senza esclusione di colpi. Non sono mancate accuse reciproche che non hanno fatto altro che inasprire il clima già pesantissimo. La causa di separazione è stata avviata presso il tribunale Roma il 24 ottobre 2022, e da allora è stato scontro fra le due parti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
