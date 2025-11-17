Toscana delle Donne | In cammino verso la nostra libertà
Firenze, 16 novembre 2025 – Toscana delle Donne, esordio con Edoardo Leo, Simona Molinari e Chiara Francini oggi al Teatro Verdi di Firenze. Più di mille persone, così la Regione in una nota, hanno assistito alla serata inaugurale della rassegna ideata da Cristina Manetti, in pectore per l’assessorato alla Cultura della giunta del bis di Eugenio Giani. Libertà il titolo quest'anno della manifestazione. Tra i presenti oggi al Verdi il presidente della Toscana Eugenio Giani, Mia Diop, indicata dal governatore come vicepresidente della Regione, la sindaca di Firenze Sara Funaro e la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
