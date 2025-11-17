Torna libero uno degli assassini del piccolo Giuseppe Di Matteo | Positivo il suo percorso rieducativo

Libertà vigilata per uno dei carcerieri e assassini del piccolo Giuseppe Di Matteo: la Cassazione ha concesso il beneficio a Romualdo Agrigento, 50 anni, originario di San Cipirello e figlio del mafioso Giuseppe Agrigento, tuttora recluso al 41 bis, condannato all'ergastolo anni fa e che ora. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Torna libero uno degli assassini del piccolo Giuseppe Di Matteo: "Positivo il suo percorso rieducativo"

