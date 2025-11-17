Tom Felton e Jason Isaacs tornano insieme in Harry Potter e il Bambino Maledetto a New York
Il mondo di Harry Potter continua a coinvolgere fan e attori storici della saga, con eventi e incontri che spesso riaccendono la passione per questa università magica. Dopo quattordici anni dalla conclusione della saga cinematografica, alcuni protagonisti si sono riuniti per celebrare il successo della serie e aggiornarsi sulle proprie carriere. Questo articolo approfondisce un importante incontro avvenuto a New York tra attori di spicco, il ritorno di uno di loro sul palcoscenico di Broadway e le reazioni del cast originale. il ritorno di tom felton e l’incontro con jason isaacs a broadway. Tom Felton, famoso per aver interpretato Draco Malfoy in tutti gli ottavi film della saga, ha recentemente riacceso i riflettori sulla sua carriera recitando nel ruolo di Draco nella produzione teatrale Harry Potter e il Maledetto Bambino (Harry Potter and the Cursed Child) a Broadway. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
