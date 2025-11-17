Tifosa norvegese | Molestata a San Siro

17.50 Una tifosa norvegese di 24 anni ha denunciato un episodio di violenza sessuale avvenuto a San Siro, durante il match Italia-Norvegia.Sentendosi male, la ragazza era andata in bagno, dove un egiziano di 25 anni l'avrebbe prima avvicinata e poi palpeggiata. Diversa la versione dei fatti del ragazzo che dice di essersi avvicinato alla giovane per soccorrerla. Il venticinquenne, un addetto alle pulizie, è indagato a piede libero per violenza sessuale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

