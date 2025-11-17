Tiago Gabriel Juventus | il possibile affare farebbe felice anche…l’Estrela Amadora! Spuntano i dettagli di una clausola per il difensore cosa bisogna aspettarsi verso l’estate

Tiago Gabriel Juventus: il possibile affare soddisferebbe anche.l’Estrela Amadora! I dettagli di una clausola per il difensore, ecco cosa aspettarsi. È l’uomo del momento, il difensore rivelazione della Serie A che sta attirando le attenzioni dei top club. Tiago Gabriel, il gigante portoghese del Lecce, è finito prepotentemente sul taccuino della Juventus, che lo ha fatto visionare nella sfida contro la Fiorentina. Ma mentre la sua valutazione schizza verso i 30 milioni di euro, emergono dettagli contrattuali che faranno felice il suo ex club. Chi è Tiago Gabriel, nuovo obiettivo della Juventus per la difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tiago Gabriel Juventus: il possibile affare farebbe felice anche…l’Estrela Amadora! Spuntano i dettagli di una clausola per il difensore, cosa bisogna aspettarsi verso l’estate

