Tiago Gabriel Juve fari puntati sul difensore del Lecce | il centrale sfida altri due obiettivi in vista di gennaio! La lista completa e aggiornata

Juventusnews24.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tiago Gabriel Juve, il difensore del Lecce è nella lista dei bianconeri: piace per l’aggressività e la conoscenza della Serie A, è l’alternativa a Mawissa. La  Juventus  è al lavoro per il  calciomercato  di  gennaio  e, come confermato da diverse fonti la dirigenza ha una priorità chiara oltre al regista: l’acquisto di un nuovo  difensore centrale. L’esigenza è diventata impellente. Da un lato, l’infortunio di  Gleison Bremer  (che rientrerà solo a dicembre, puntando il  Napoli ) ha accorciato le rotazioni. Dall’altro,  Luciano Spalletti  sta sfruttando la sosta alla  Continassa  per testare intensamente il passaggio alla  difesa a quattro, un modulo che richiede più specialisti nel ruolo rispetto alla linea a tre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

tiago gabriel juve fari puntati sul difensore del lecce il centrale sfida altri due obiettivi in vista di gennaio la lista completa e aggiornata

© Juventusnews24.com - Tiago Gabriel Juve, fari puntati sul difensore del Lecce: il centrale sfida altri due obiettivi in vista di gennaio! La lista completa e aggiornata

News recenti che potrebbero piacerti

tiago gabriel juve fariTiago Gabriel alla Juventus, blitz e rinforzo a gennaio: alternativa dal Sassuolo - La Juventus guarda con decisione alla sessione di gennaio per garantire a Spalletti rinforzi ... Riporta fantamaster.it

tiago gabriel juve fariJuventus, duello per Tiago Gabriel: il difensore piace alle big d’Italia - Osservatori bianconeri già al lavoro sul portoghese. europacalcio.it scrive

tiago gabriel juve fariJuventus ed Inter pensano a Tiago Gabriel: asta in vista per il talento giallorosso - Giovane, che conosca già un calcio di un certo livello e che sappia pure impostare da dietro e far partire l’azione per ... Riporta pianetalecce.it

Cerca Video su questo argomento: Tiago Gabriel Juve Fari