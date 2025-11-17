Tiago Gabriel Juve fari puntati sul difensore del Lecce | il centrale sfida altri due obiettivi in vista di gennaio! La lista completa e aggiornata
Tiago Gabriel Juve, il difensore del Lecce è nella lista dei bianconeri: piace per l’aggressività e la conoscenza della Serie A, è l’alternativa a Mawissa. La Juventus è al lavoro per il calciomercato di gennaio e, come confermato da diverse fonti la dirigenza ha una priorità chiara oltre al regista: l’acquisto di un nuovo difensore centrale. L’esigenza è diventata impellente. Da un lato, l’infortunio di Gleison Bremer (che rientrerà solo a dicembre, puntando il Napoli ) ha accorciato le rotazioni. Dall’altro, Luciano Spalletti sta sfruttando la sosta alla Continassa per testare intensamente il passaggio alla difesa a quattro, un modulo che richiede più specialisti nel ruolo rispetto alla linea a tre. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
