Tiago Gabriel Inter duello già scritto con la Juve | osservatori al lavoro il punto

Inter News 24 Tiago Gabriel Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Lecce nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. La Juventus lancia una nuova sfida all’ Inter sul calciomercato dei giovani difensori centrali in Serie A secondo Calciomercato.com. I bianconeri hanno messo nel mirino un profilo che era già stato seguito dai nerazzurri: Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004, attualmente in forza al Lecce. Il giovane talento lusitano ha attirato l’attenzione degli osservatori bianconeri durante la trasferta vinta contro la Fiorentina due settimane fa, dove ha messo in mostra qualità e personalità, risultando tra i migliori in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

