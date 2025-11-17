Tiago Gabriel Inter duello già scritto con la Juve | osservatori al lavoro il punto

Internews24.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Tiago Gabriel Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Lecce nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato. La Juventus lancia una nuova sfida all’ Inter sul calciomercato dei giovani difensori centrali in Serie A secondo Calciomercato.com. I bianconeri hanno messo nel mirino un profilo che era già stato seguito dai nerazzurri: Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2004, attualmente in forza al Lecce. Il giovane talento lusitano ha attirato l’attenzione degli osservatori bianconeri durante la trasferta vinta contro la Fiorentina due settimane fa, dove ha messo in mostra qualità e personalità, risultando tra i migliori in campo. 🔗 Leggi su Internews24.com

tiago gabriel inter duello gi224 scritto con la juve osservatori al lavoro il punto

© Internews24.com - Tiago Gabriel Inter, duello già scritto con la Juve: osservatori al lavoro, il punto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tiago gabriel inter duelloCalciomercato Lecce, Tiago Gabriel sempre nel mirino delle big italiane. Ci saranno novità per gennaio? - La situazione attuale Il Calciomercato Lecce si accende con l’interesse di alcuni dei principali club italiani sui giova ... Si legge su calcionews24.com

tiago gabriel inter duelloJuventus ed Inter pensano a Tiago Gabriel: asta in vista per il talento giallorosso - Giovane, che conosca già un calcio di un certo livello e che sappia pure impostare da dietro e far partire l’azione per ... pianetalecce.it scrive

tiago gabriel inter duelloJuventus, duello per Tiago Gabriel: il difensore piace alle big d’Italia - Osservatori bianconeri già al lavoro sul portoghese. Riporta europacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Tiago Gabriel Inter Duello