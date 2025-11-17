Thuram Inter il francese può essere ancora decisivo nel derby | Chivu punta su…

Internews24.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Thuram Inter, le ultime sul momento dell’attaccante francese in nerazzurro dopo l’ottimo inizio di stagione. Tutti i dettagli. Il derby di Milano in programma domenica prossima potrebbe essere deciso anche da un colpo di testa, e Marcus Thuram si prepara a essere protagonista in questa sfida fisica secondo La Gazzetta dello Sport. Con i suoi 192 cm di altezza, l’attaccante dell’ Inter ha imparato a sfruttare la sua statura con grande efficacia, segnando ben 4 dei suoi 5 gol stagionali di testa. Questo cambiamento, come ha raccontato lo stesso Thuram, è frutto di un lavoro intenso in allenamento, un aspetto che lo ha visto crescere notevolmente nelle ultime due stagioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

thuram inter il francese pu242 essere ancora decisivo nel derby chivu punta su8230

© Internews24.com - Thuram Inter, il francese può essere ancora decisivo nel derby: Chivu punta su…

Approfondisci con queste news

thuram inter francese pu242Thuram, il francese ci sarà contro la Lazio? Le ultimissime sull’attaccante dell’Inter in vista della sfida di domenica - Buone notizie per Chivu in vista della prossima giornata di campionato. Lo riporta lazionews24.com

thuram inter francese pu242Inter, Thuram è finalmente pronto: uomo in più per Chivu, partner perfetto per Lautaro - L'attaccante francese scalda i motori in vista del derby: dopo i test contro Kairat e Lazio vuole riprendersi il suo posto ... Si legge su msn.com

thuram inter francese pu242Thuram Inter, l’infortunio è ormai un ricordo: il piano dei nerazzurri per il ritorno del francese dall’inizio. I dettagli! - Thuram Inter, il ritorno del numero 9: Chivu pronto a riabbracciare il suo attaccante. calcionews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Thuram Inter Francese Pu242