Thuram Inter il francese può essere ancora decisivo nel derby | Chivu punta su…

Il derby di Milano in programma domenica prossima potrebbe essere deciso anche da un colpo di testa, e Marcus Thuram si prepara a essere protagonista in questa sfida fisica secondo La Gazzetta dello Sport. Con i suoi 192 cm di altezza, l'attaccante dell' Inter ha imparato a sfruttare la sua statura con grande efficacia, segnando ben 4 dei suoi 5 gol stagionali di testa. Questo cambiamento, come ha raccontato lo stesso Thuram, è frutto di un lavoro intenso in allenamento, un aspetto che lo ha visto crescere notevolmente nelle ultime due stagioni.

