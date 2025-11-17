The Smashing Machine di Benny Safdie è il riscatto di Mark Kerr e di Dwayne The Rock Johnson

Quello dei fratelli Safdie, fin dal loro debutto dietro la macchina da presa, è sempre stato un cinema del reale, concreto. Piccola e grande criminalità, dipendenze, marginalità americane e sport come forma di riscatto. Fin da Daddy Longlegs passato per Cannes, i registi newyorkesi hanno sempre raccontato vite parallele, lontane dall’ American Dream, in cerca di un riscatto e di una redenzione. E The Smashing Machine non fa eccezione, nonostante sia il primo dei due progetti paralleli portati avanti dai Safdie in solitaria, in questo caso da Benny (l’altro è il prossimo Marty Supreme del fratello Josh). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - The Smashing Machine di Benny Safdie è il riscatto di Mark Kerr e di Dwayne “The Rock” Johnson

Altre letture consigliate

Scopri il nuovo poster di THE SMASHING MACHINE di Benny Safdie, con Dwayne "The Rock" Johnson ed Emily Blunt, in programmazione al Megaplex dal 19 novembre. #TheSmashingMachine #IWonderPictures - facebook.com Vai su Facebook

Emily Blunt, in arrivo al cinema in “The Smashing Machine”, è la protagonista della nostra cover in edicola oggi e confessa: : «Mostrarmi vulnerabile mi dà potere» trib.al/DOnCWcG Vai su X

The Smashing Machine di Benny Safdie è il riscatto di Mark Kerr e di Dwayne “The Rock” Johnson - Quello dei fratelli Safdie, fin dal loro debutto dietro la macchina da presa, è sempre stato un cinema del reale, concreto. Secondo msn.com

Benny Safdie sa come metterti K.O. - Il primo film “in solitaria” del regista – il biopic sportivo ‘The Smashing Machine’ con Dwayne Johnson – è il risultato di un po’ di fortuna, tanta perseveranza e un paio di pugni in faccia. Secondo rollingstone.it

The Smashing Machine, guarda una clip in esclusiva - Il film, accolto all’82° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con una standing ovation di 15 minuti, e vincitore del Leone d’Argento alla regia per Benny Safdie, arri ... Riporta corrieredellosport.it