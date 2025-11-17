The Smashing Machine di Benny Safdie è il riscatto di Mark Kerr e di Dwayne The Rock Johnson

Metropolitanmagazine.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello dei fratelli Safdie, fin dal loro debutto dietro la macchina da presa, è sempre stato un cinema del reale, concreto. Piccola e grande criminalità, dipendenze, marginalità americane e sport come forma di riscatto. Fin da Daddy Longlegs passato per Cannes, i registi newyorkesi hanno sempre raccontato vite parallele, lontane dall’ American Dream, in cerca di un riscatto e di una redenzione. E The Smashing Machine non fa eccezione, nonostante sia il primo dei due progetti paralleli portati avanti dai Safdie in solitaria, in questo caso da Benny (l’altro è il prossimo Marty Supreme del fratello Josh). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

the smashing machine di benny safdie 232 il riscatto di mark kerr e di dwayne the rock johnson

© Metropolitanmagazine.it - The Smashing Machine di Benny Safdie è il riscatto di Mark Kerr e di Dwayne “The Rock” Johnson

Altre letture consigliate

the smashing machine bennyThe Smashing Machine di Benny Safdie è il riscatto di Mark Kerr e di Dwayne “The Rock” Johnson - Quello dei fratelli Safdie, fin dal loro debutto dietro la macchina da presa, è sempre stato un cinema del reale, concreto. Secondo msn.com

the smashing machine bennyBenny Safdie sa come metterti K.O. - Il primo film “in solitaria” del regista – il biopic sportivo ‘The Smashing Machine’ con Dwayne Johnson – è il risultato di un po’ di fortuna, tanta perseveranza e un paio di pugni in faccia. Secondo rollingstone.it

the smashing machine bennyThe Smashing Machine, guarda una clip in esclusiva - Il film, accolto all’82° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con una standing ovation di 15 minuti, e vincitore del Leone d’Argento alla regia per Benny Safdie, arri ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: The Smashing Machine Benny