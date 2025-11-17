The Legend of Zelda | Nuova foto dal set del film live-action
Nintendo ha svelato alcune nuove immagini dal set del film live-action ispirato al famoso gioco The Legend of Zelda. Le foto condivise su X offrono al pubblico un nuovo sguardo alle versioni live-action di Link e Zelda, interpretati del film rispettivamente da Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor) e Bo Bragason (Renegade Nell), i due attori presentati da Nintendo la scorsa estate ( qui il nostro articolo ). Ad oggi, nessun altro dettaglio sul cast è stato rivelato, così come latitano ancora notizie riguardo la trama del film. Non resta che attendere novità da Nintendo. Guardate qui le foto dal set di The Legend of Zelda????????????????????Bo Bragason????????Benjamin Evan Ainsworth??????????????????????????????????????????????????????????????????????2027?5?7???????????????????? pic. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
