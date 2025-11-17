The Legend of Zelda | la principessa e Link nelle prime foto ufficiali
L'app Nintendo Today ha condiviso tre immagini dei protagonisti tratte dall'atteso adattamento cinematografico dell'amato videogioco. I protagonisti del film The Legend of Zelda sono ritratti nelle prime foto ufficiali dell'atteso film che sono state condivise online sull'app Nintendo Today. Gli scatti permettono così di scoprire il look dei protagonisti e qualche dettaglio dell'atmosfera che caratterizza le location scelte per i ciak. Le immagini dei protagonisti Nel film The Legend of Zelda i ruoli di Link e della principessa al centro della trama sono stati affidati a Benjamin Evan Ainsworth e a Bo Bragason. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Nuove immagini dal set anticipano che il film live action di The Legend of Zelda seguirà lo stile e l'ambientazione di un amatissimo capitolo. https://cinema.everyeye.it/notizie/the-legend-of-zelda-video-set-potrebbero-risposto-domanda-842181.html?utm_me - facebook.com Vai su Facebook
The Legend of Zelda, le prime immagini dal live-action non deluderanno di certo i fan del videogioco [FOTO] - action di The Legend of Zelda, con i Link e Zelda di Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth. Segnala bestmovie.it
Nintendo svela le prime immagini ufficiali del film di The Legend of Zelda - Tramite l'app di Nintendo Today sono state mostrate le primissime immagini ufficiali del film live action di The Legend of Zelda. Da multiplayer.it
The Legend of Zelda: prime immagini ufficiali del film live-action, riprese iniziate - Nintendo ha mostrato le prime tre immagini ufficiali del film live- Secondo vgmag.it