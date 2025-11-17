The Legend of Zelda | la principessa e Link nelle prime foto ufficiali

L'app Nintendo Today ha condiviso tre immagini dei protagonisti tratte dall'atteso adattamento cinematografico dell'amato videogioco. I protagonisti del film The Legend of Zelda sono ritratti nelle prime foto ufficiali dell'atteso film che sono state condivise online sull'app Nintendo Today. Gli scatti permettono così di scoprire il look dei protagonisti e qualche dettaglio dell'atmosfera che caratterizza le location scelte per i ciak. Le immagini dei protagonisti Nel film The Legend of Zelda i ruoli di Link e della principessa al centro della trama sono stati affidati a Benjamin Evan Ainsworth e a Bo Bragason. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

