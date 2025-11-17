The Best Panettone of the World FIPGC 2025 | è il pontino Francesco Ricci il migliore nella categoria Innovativo

ABBONATI A DAYITALIANEWS La grande arte della pasticceria lievitata ha incoronato i suoi nuovi campioni durante la finale mondiale del “The Best Panettone of the World FIPGC 2025”, svoltasi oggi a Napoli. Per la categoria “Panettone Innovativo”, il primo posto assoluto è andato a Francesco Ricci, di Sezze, che ha conquistato la giuria internazionale con un dolce capace di fondere tecnica, equilibrio e innovazione. Sul podio anche Manuel Spina, classificato secondo, e Cinzia Falleri, terza. La dedica al nonno: “Abbiamo fatto un capolavoro”. Poche ore dopo la proclamazione, Francesco ha condiviso la sua gioia sui social con un messaggio commovente che ha subito fatto il giro della rete: “Nonno abbiamo fatto un capolavoro, io qua, tu da lassù. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

