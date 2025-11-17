Ternana Stefania Proietti chiama Stefano Bandecchi | Ritirare la determina e ridiscutere i contenuti della vicenda Stadio-clinica

A poche ore dall'udienza al Tribunale amministrativo regionale sul tema del progetto stadio-clinica presentato dalla Ternana continuano le interlocuzioni tra le parti in causa. Nella mattinata di martedì 18 novembre si discuterà il ricorso presentato dalla Regione Umbria, che ha impugnato la. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Ternana, Stefania Proietti chiama Stefano Bandecchi: "Ritirare la determina e ridiscutere i contenuti della vicenda Stadio-clinica"

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo lo 0-0 contro la Samb, quarto pari di fila, la Ternana proclama il silenzio stampa. A parlare, nel dopo gara, è il direttore sportivo Carlo Mammarella che palesa tutto il disappunto della società per gli ultimi risultati - facebook.com Vai su Facebook

Stadio-clinica: il 13 agosto la Proietti aveva relazionato la Giunta sulla determina Giorgini - Il 13 agosto 2025 la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti ha relazionato alla Giunta in merito al “progetto stadio Libero- ternananews.it scrive

Ternana, progetto stadio-clinica: Bandecchi e Proietti non trovano l’accordo. Rischio TAR - È durato quattro ore, finendo nella tarda serata di ieri, l'incontro tra Stefano Bandecchi, sindaco di Terni e la presidente della Regione. Si legge su tuttomercatoweb.com

Stadio-clinica, Proietti vede Rizzo. E la Ternana si smarca dai “terzi“ - clinica la governatrice Stefania Proietti incontrerà i gruppi di tifosi della Ternana e la presidente del club, Claudia Rizzo, mentre la società rossoverde fa sapere che sulla ... Da lanazione.it