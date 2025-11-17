Ternana confermato Liverani Decisivo il summit con la società
Situazione dinamica in casa rossoverde, di costante confronto tra le componenti. La giornata di ieri era iniziata con la sensazione che la partita di San Benedetto del Tronto sarebbe stata l’ultima di Fabio Liverani in panchina. Nel pomeriggio, invece, dopo un incontro avuto dal tecnico con la dirigenza, i vertici societari avrebbero optato per la sua conferma. Saranno comunque da seguire eventuali sviluppi nella giornata odierna, considerando che la squadra, in vista della gara con la Juventus Next Gen (domenica ore 14.30 al "Liberati"), riprenderà ad allenarsi domani pomeriggio. Nel post partita di sabato c’era stato il silenzio stampa di Liverani e della squadra, imposto dalla società. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
