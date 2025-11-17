Tempo di regali | in 6 milioni hanno già provveduto
Che Natale sarebbe senza regali? Difficile immaginarlo, quasi impossibile. Perché sono anche i doni sotto l'albero a rendere magica questa festa. Se da un lato c'è chi pensa che ancora manca più di un mese al 25 dicembre, c'è tutto un altro filone di pensiero (sempre più nutrito) che ha deciso di fare tutto con largo anticipo, senza ridursi alle classiche corse dell'ultimo minuto. Secondo un'indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, circa sei milioni di italiani hanno già comprato i regali e 5,2 milioni hanno iniziato addirittura anche ad acquistare prodotti alimentari per le festività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
