Tampona auto e fugge un decesso e tre feriti

Tempo di lettura: < 1 minuto È di una donna deceduta, tre persone ferite e un ‘pirata della strada’ ricercato, il bilancio di un incidente stradale mortale avvenuto nella notte nel Casertano sulla strada statale 7Quater. Secondo quanto accertato dalla polizia stradale di Caserta (sottosezione di Cellole), l’auto su cui la donna, una docente residente ad Aversa, viaggiava con altre tre persone, nei pressi dello svincolo di Villa Literno è stata probabilmente tamponata con violenza da un’altra auto che ha fatto perdere le proprie tracce. La vettura con la donna e gli altri tre passeggeri è andata a sbattere contro il guard-rail e l’impatto è stato molto forte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tampona auto e fugge, un decesso e tre feriti

