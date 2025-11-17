Tamburini e Corazzi decidono lo scontro diretto
Torna a vincere l’Arezzo calcio femminile, che sul proprio campo centra un successo importante per il morale e la classifica. Contro il Venezia allenato dall’ex attaccante della Fiorentina Luis Oliveira, infatti, era già uno scontro diretto delicato per la zona retrocessione, visto che le lagunari si trovavano, alla vigilia, al penultimo posto a tre punti dalle amaranto. La squadra del tecnico Andrea Benedetti si è imposta con un gol per tempo, tenendo per la prima volta inviolata la propria porta con Verano in porta al posto di Di Nallo. L’Arezzo parte forte costruendo due buone chance in avvio, poi si fa vedere anche il Venezia, senza però pungere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
