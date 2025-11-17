SWITCH Mission Control 0.140 | Supporto per il Firmware 21.00 e Nuovi Controller
Buone notizie per tutti gli appassionati di Nintendo Switch con custom firmware! ndeadly ha appena rilasciato Mission Control 0.14.0, l’ultimo aggiornamento dell’indispensabile sysmodule che permette di utilizzare controller Bluetooth non ufficiali sulla tua console. Questo aggiornamento porta con sé il supporto completo per l’ultima versione del firmware ufficiale Nintendo e aggiunge nuovi controller alla già sterminata lista di dispositivi compatibili. Cosa c’è di nuovo in Mission Control 0.14.0?. Il changelog di questa versione è snello ma significativo: Aggiunto il supporto completo per il firmware 21. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
