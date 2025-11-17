SWITCH JKSV Aggiornamento di Compatibilità 16 11 2025 | Tutto Quello che C’è da Sapere

Se sei un utente Homebrew Nintendo Switch, conosci sicuramente JKSV, il gestore di salvataggi diventato un punto di riferimento per la comunità. Ebbene, è appena uscito un aggiornamento cruciale, datato 16 Novembre 2025, che non è solo una semplice patch, ma segna una pietra miliare nello sviluppo del tool. Un Aggiornamento per il Futuro (e per il Firmware 21.0.0). Questo release è primariamente un aggiornamento di compatibilità reso necessario dall’uscita del firmware di sistema 21.0.0 per Nintendo Switch. Lo sviluppatore, J-D-K, ha dovuto prioritizzare queste correzioni per garantire che JKSV continui a funzionare alla perfezione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [SWITCH] JKSV Aggiornamento di Compatibilità 16/11/2025: Tutto Quello che C’è da Sapere

