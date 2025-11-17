SWITCH Hekate v6.41 & Nyx v1.81 | Tutto il Supporto per il firmware 21.00 e un Manager Partizioni Potenziato

Se sei un utente Nintendo Switch con la passione per il homebrew, sai che hekate è il coltellino svizzero che rende possibile tutto: avviare qualsiasi CFW, Android, Linux e una miriade di altri payload. E Nyx è la sua interfaccia grafica, potente e intuitiva. La combo dinamica è stata aggiornata alle versioni hekate v6.4.1 (hotfix) e Nyx v1.8.1, e porta con sé il supporto tanto atteso per il firmware ufficiale Nintendo Switch 21.0.0, oltre a una serie di migliorie davvero interessanti. La promessa? Dire addio alle continue rimozioni della SD card per gestire le partizioni. Supporto Completo per HOS 21. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

