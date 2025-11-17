SWITCH Breeze-Beta 99q | arriva la compatibilità con Atmosphère 1.100
Se sei un appassionato di Nintendo Switch e ami personalizzare la tua esperienza di gioco, probabilmente conosci già Breeze. Per tutti gli altri, è il momento di scoprire questo strumento eccezionale. Breeze è l’evoluzione moderna e potente dei tool per “cheat” su Switch, nata per sostituire il vecchio EdiZon SE con un’interfaccia più intuitiva e funzionalità da brivido. L’ultima release, la beta99q, porta con sé alcuni aggiornamenti tecnici cruciali e piccole ma significative migliorie. Vediamole insieme! Aggiornamenti Tecnici per Restare al Passo. Il cuore di Breeze batte grazie alla compatibilità con l’ultima versione di Atmosphère. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
Scopri altri approfondimenti
High above Lake Iseo, the Bossico Plateau glows in autumn light, forests turn to gold, paths breathe quiet, and every breeze carries the scent of change. Come and live an autumn weekend on Lake Iseo. Reel: @antocadei #visitlakeiseo #bossico #lakeiseo - facebook.com Vai su Facebook
Dragon Ball FighterZ: Open Beta su Switch in programma dal 10 al 12 agosto - Tramite le pagine di GamesTalk apprendiamo che Bandai Namco ha ufficializzato le date dell'Open Beta di Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch, in programma dal 10 al 12 agosto. Scrive everyeye.it
Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch: l'Open Beta arriva ad agosto! - Oltre ad aver confermato l'arrivo di Goku e Vegeta Base in Dragon Ball FighterZ, Bandai Namco ha annunciato che l'Open Beta della versione per Nintendo Switch si terrà durante il mese di agosto. Come scrive everyeye.it
Dragon Ball FighterZ per Nintendo Switch, l'open beta ha una finestra di lancio - Dragon Ball FighterZ sarà protagonista di una open beta su Nintendo Switch nel corso del mese di agosto: lo ha annunciato Bandai Namco su Twitter, aggiungendo alcuni dettagli interessanti. Secondo multiplayer.it