È morto dopo ore di agonia Pietro Silva Orrego, 19 anni, uno dei 4 ragazzi a bordo del Suv Mercedes coinvolto nel violento incidente di ieri mattina a Milano all’incrocio tra viale Esperia e viale Fulvio Testi, alla periferia Nord di Milano. Avrebbe compiuto 20 anni l’11 dicembre. Gravissima una 30enne che viaggiava con lui, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Suv disintegrato dopo un incidente a Milano, morto un 19enne a bordo, l’amico alla guida si è finto passante