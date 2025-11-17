Suv disintegrato dopo un incidente a Milano morto un 19enne a bordo l’amico alla guida si è finto passante

Ilnotiziario.net | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto dopo ore di agonia Pietro Silva Orrego, 19 anni, uno dei 4 ragazzi a bordo del Suv Mercedes coinvolto nel violento incidente di ieri mattina a Milano all’incrocio tra viale Esperia e viale Fulvio Testi, alla periferia Nord di Milano. Avrebbe compiuto 20 anni l’11 dicembre. Gravissima una 30enne che viaggiava con lui, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

