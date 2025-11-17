Supereroi fuori contesto in mostra | la personale di Gianni Moramarco a Fatti d’Arte di Aversa

Da sabato 22 novembre a sabato 6 dicembre 2025, la Galleria Fatti d'Arte di Aversa ospita la mostra personale di Gianni Moramarco intitolata "Estranei Eroi Pop", a cura di Giovanni D'Alessandro. L'opening è previsto per sabato 22 novembre alle ore 18:00 in Piazza Bernini 41.Moramarco, artista.

