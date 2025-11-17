Superenalotto si torna a brindare nella ricevitoria di Cesena | centrato un ' 5' da quasi 64mila euro
La Dea Bendata torna a bussare nel Cesenate, solo dieci giorni fa il Lotto aveva portato quasi 100mila euro a Cesenatico, l'ultima vincita si registra invece a Cesena: portati a casa quasi 64mila euro con il Superenalotto. Si nasconde ancora il ‘6’ nell'estrazione di Superenalotto numero 183 di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Altre letture consigliate
Edwige Fenech torna in tv: ospite a Verissimo. Cosa fa oggi nella vita? - facebook.com Vai su Facebook
SuperEnalotto, torna la fortuna alla tabaccheria 'Al 5' di via Sant’Urbano: vinti 36mila euro - La fortuna torna a bussare alla porta della Tabaccheria Ricevitoria “Al 5” di via Sant’Urbano a Godega, dove nell’estrazione di martedì ... Segnala msn.com
SuperEnalotto, estratta la combinazione vincente oggi 15 novembre - Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi sabato 15 novembre del Superenalotto. Da msn.com