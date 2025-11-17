Superenalotto si torna a brindare nella ricevitoria di Cesena | centrato un ' 5' da quasi 64mila euro

Cesenatoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Dea Bendata torna a bussare nel Cesenate, solo dieci giorni fa il Lotto aveva portato quasi 100mila euro a Cesenatico, l'ultima vincita si registra invece a Cesena: portati a casa quasi 64mila euro con il Superenalotto. Si nasconde ancora il ‘6’ nell'estrazione di Superenalotto numero 183 di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

