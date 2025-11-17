Suicidio assistito Alice e Ellen Kessler muoiono insieme a 89 anni | l’ultima danza insieme

Alice ed Ellen Kessler, le gemelle che hanno segnato la storia dello spettacolo europeo, sono morte oggi all’età di 89 anni nella loro casa di Grunwald, vicino a Monaco di Baviera. Le due sorelle avrebbero optato per il suicidio assistito, realizzando il loro desiderio di lasciare la vita insieme, nello stesso giorno. La polizia bavarese è intervenuta intorno a mezzogiorno nell’abitazione delle due artiste su segnalazione, constatando il decesso e escludendo da subito la pista dell’omicidio. Gli agenti dell’unità specialistica K12, regolarmente inviati sul posto, hanno confermato la morte durante un primo esame dei corpi. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Suicidio assistito”, Alice e Ellen Kessler muoiono insieme a 89 anni: l’ultima danza insieme

