Successo senza precedenti | prorogata la World Press Photo Exhibition 2025 a Torino

Torinotoday.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

World Press Photo Exhibition 2025, la più prestigiosa mostra di fotogiornalismo al mondo, proroga a Torino: le 144 immagini che la compongono saranno esposte nell'ipogeo della Rotonda del Talucchi, all'Accademia Albertina delle Belle Arti, in via Accademia Albertina 6, fino a domenica 14 dicembre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

successo senza precedenti prorogata la world press photo exhibition 2025 a torino

© Torinotoday.it - Successo senza precedenti: prorogata la World Press Photo Exhibition 2025 a Torino

News recenti che potrebbero piacerti

La lirica di scena a Villa Bertelli. Successo senza precedenti. Spettacolo da applausi e da sold out - Successo per Madama Butterfly a Villa Bertelli: una serata di incanto e raffinatezza ha letteralmente fatto il sold out. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Successo Senza Precedenti Prorogata