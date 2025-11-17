Successo senza precedenti | prorogata la World Press Photo Exhibition 2025 a Torino

World Press Photo Exhibition 2025, la più prestigiosa mostra di fotogiornalismo al mondo, proroga a Torino: le 144 immagini che la compongono saranno esposte nell'ipogeo della Rotonda del Talucchi, all'Accademia Albertina delle Belle Arti, in via Accademia Albertina 6, fino a domenica 14 dicembre. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Successo senza precedenti: prorogata la World Press Photo Exhibition 2025 a Torino

