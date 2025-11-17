Successo per il vernissage di Germogli del Possibile collettiva d' arte dedicata alla città di Ancona

ANCONA - Sabato 15 novembre 2025, alle ore 17.30, una folla numerosissima ha preso parte al vernissage di “Germogli del Possibile”, la collettiva d’arte dedicata alla città di Ancona e ospitata nella suggestiva Chiesa del Gesù. Un’apertura memorabile che ha superato ogni aspettativa, trasformando. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Successo per il vernissage di “Germogli del Possibile”, collettiva d'arte dedicata alla città di Ancona

