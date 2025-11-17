Studiare con l’IA e prendere ottimi voti | la silenziosa rivoluzione di NotebookLM
Di chatbot ce ne sono tanti, di prodotti come NotebookLM ne esiste al momento solo uno. Lo strumento gratuito di Google per lo studio (ma non solo) è oggi la massima espressione dell’IA che porta vantaggi a tutti. Pochi lo conoscono, ma è l'inizio di una vera rivoluzione per l'apprendimento. 🔗 Leggi su Dday.it
Studiare con l’IA (e prendere ottimi voti): la silenziosa rivoluzione di NotebookLM - Abbiamo fatto un esperimento su una classe di studenti di 14 anni, prima superiore, chiedendo quanti conoscano NotebookLM. Scrive dday.it