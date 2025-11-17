Striscione su ' remigrazione' in piazza Labriola rimosso e indagini in corso

Un nuovo episodio di tensione scuote il centro di Cassino. Nella mattinata di oggi, in piazza Labriola, è apparso uno striscione riportante la parola “re-migrazione”. Il materiale è stato immediatamente rimosso dalle autorità, mentre la Polizia di Stato coordinata dalla procura ha avviato. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Striscione su 'remigrazione' in piazza Labriola, rimosso e indagini in corso

Lo striscione Remigrazione esposto a Varese arriva in parlamento. - facebook.com Vai su Facebook

Espongono striscione con la scritta "Remigrazione" senza preavviso: denunciati due cavesi salernotoday.it/cronaca/remigr… citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/origina… Vai su X

Espongono lo striscione “Remigrazione”: denunciati per manifestazione non preavvisata - Poliziotti della Squadra Volante e della Digos, alle ore 12,00 di stamani, sono intervenuti alla Piazza Kennedy di Avellino dove, in occasione del consueto mercato settimanale, un gruppo di giovani ha ... Segnala msn.com

Immigrazione, centinaia di striscioni in tutta Italia firmati dal comitato Remigrazione e Riconquista - Nella notte sono comparsi in tutta Italia centinaia di striscioni recanti una sola parola: Remigrazione. Da lanazione.it

Dal castello lo striscione «Remigrazione» e fumogeni: in azione un gruppo di destra identitaria - «Remigrazione» è lo slogan utilizzato in tutta Europa dalle estreme destre che individuano negli immigrati non integrati l'emergenza prioritaria di un paese. Lo riporta brescia.corriere.it