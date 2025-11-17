Strano salva il Tolentino Montecchio beffa sul finale
k sport montecchio 1 tolentino 1 K SPORT GALLO: Cerretani, Camilloni, Procacci, Dominici, Nobili, Carta, Peroni (40’ st Notariale), Torelli, Bardeggia (36’ st Rivi), Montagna (15’ st Zanutel), Sollaku (15’ st Magnanelli). All. Protti TOLENTINO: Marricchi, Romitelli (26’ st Papavero), Romoli, Strano, Giandomenico, Tomassetti, Cappa (26’ st Tizi), Tortelli, Iori (33’ st Pietrani), Garcia (7’ st Rozzi), Moscati. All. Passarini Arbitro: Caporaletti di Macerata Reti: 30’ pt (rig.) Carta, 49’ st Strano Note: Spett. 450 circa; ammoniti Tomassetti, Montagna, Bardeggia, Rozzi. Montecchio Gallo e Tolentino si dividono la posta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
