Strano salva il Tolentino Montecchio beffa sul finale

Sport.quotidiano.net | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

k sport montecchio 1 tolentino 1 K SPORT GALLO: Cerretani, Camilloni, Procacci, Dominici, Nobili, Carta, Peroni (40’ st Notariale), Torelli, Bardeggia (36’ st Rivi), Montagna (15’ st Zanutel), Sollaku (15’ st Magnanelli). All. Protti TOLENTINO: Marricchi, Romitelli (26’ st Papavero), Romoli, Strano, Giandomenico, Tomassetti, Cappa (26’ st Tizi), Tortelli, Iori (33’ st Pietrani), Garcia (7’ st Rozzi), Moscati. All. Passarini Arbitro: Caporaletti di Macerata Reti: 30’ pt (rig.) Carta, 49’ st Strano Note: Spett. 450 circa; ammoniti Tomassetti, Montagna, Bardeggia, Rozzi. Montecchio Gallo e Tolentino si dividono la posta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

strano salva il tolentino montecchio beffa sul finale

© Sport.quotidiano.net - Strano salva il Tolentino. Montecchio, beffa sul finale

News recenti che potrebbero piacerti

K Sport, che colpo. Il Tolentino si piega - I cremisi non mollano nemmeno in 10 Tolentino 0 K Sport Montecchio Gallo 2: Bucosse, Salvucci Matteo ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Tolentino. A Montecchio in cerca di riscatto. Recuperato Moscati, ecco Naddeo - 1, rete di Guzzini allo scadere), il Tolentino ha lavorato molto bene in settimana per recuperare forze fisiche e mentali in vista della prima ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Strano Salva Tolentino Montecchio