Stop improvviso | La Notte nel Cuore si ferma ecco cosa andrà in onda al suo posto

Colpo di scena nel prime time di Canale 5: La Notte nel Cuore non sarà trasmessa mercoledì 19 novembre. La soap turca più seguita del momento si fermerà per una serata, lasciando spazio a un programma alternativo inserito da Mediaset per motivi di palinsesto. La notizia arriva a sorpresa, soprattutto perché la serie sta vivendo la fase più intensa, con il finale di stagione previsto per dicembre. Secondo quanto riportato dalle anticipazioni aggiornate del palinsesto, lo slot generalmente occupato da La Notte nel Cuore sarà dedicato a una serata speciale, già programmata dalla rete e non rinviabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it