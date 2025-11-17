Stop alle morti sui trattori | Giani annuncia una legge per più prove pratiche

AREZZO – Troppi incidenti, troppe vittime. La sicurezza in agricoltura torna al centro dell’agenda regionale. Per contrastare gli infortuni, la Regione Toscana ha inaugurato un campo prova per la guida dei trattori agricoli e forestali. La nuova struttura sorge nella Tenuta di Cesa (Arezzo), di proprietà di Ente Terre Regionali Toscane. All’inaugurazione era presente il presidente Eugenio Giani, che ha anche effettuato una prova pratica affiancato da un istruttore. Una nuova legge regionale. “La prevenzione sui luoghi di lavoro è un obiettivo centrale”, ha dichiarato Giani. Ma il presidente è andato oltre, annunciando una vera e propria stretta sulla formazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it