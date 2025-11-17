Stop alle morti sui trattori | Giani annuncia una legge per più prove pratiche
AREZZO – Troppi incidenti, troppe vittime. La sicurezza in agricoltura torna al centro dell’agenda regionale. Per contrastare gli infortuni, la Regione Toscana ha inaugurato un campo prova per la guida dei trattori agricoli e forestali. La nuova struttura sorge nella Tenuta di Cesa (Arezzo), di proprietà di Ente Terre Regionali Toscane. All’inaugurazione era presente il presidente Eugenio Giani, che ha anche effettuato una prova pratica affiancato da un istruttore. Una nuova legge regionale. “La prevenzione sui luoghi di lavoro è un obiettivo centrale”, ha dichiarato Giani. Ma il presidente è andato oltre, annunciando una vera e propria stretta sulla formazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Altre letture consigliate
Stop alle #morti in strada. Manifestazione a via Cristoforo Colombo - facebook.com Vai su Facebook
#ultimora Manovra, stop all'aumento dell'età pensionabile per i morti sul lavoro lercio.it/manovra-stop-a… Vai su X
"Stop ai Tir per i nostri morti". È pressing per Gianni e Giulia - di Marco CorsiTERRANUOVADopo il dolore per la tragica scomparsa di Gianni Trappolini e Giulia Santoni, la Misericordia di Terranuova Bracciolini torna a chiedere con forza misure concrete per la ... lanazione.it scrive
Volontari morti sull’ambulanza in autostrada. Un altare sull’A1 per Giulia, Gianni e Franco. La Misericordia ricorda i suoi eroi - Terranuova Bracciolini (Arezzo), 31 agosto 2025 – Il 5 ottobre sarà una giornata di grande significato per la Misericordia di Terranuova Bracciolini, che celebrerà quattro momenti di particolare ... Scrive lanazione.it