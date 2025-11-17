“Non intendo occuparmi neanche 30 secondi del dottor Di Pietro, che ritengo non abbia né la statura politica né morale per esprimersi su alcunché. Francamente è un argomento che non mi interessa: cosa fa il dottor Di Pietro e per quali ragioni non mi interessa”. Così ha risposto la senatrice di Fi Stefania Craxi a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Stefania Craxi: “Tangentoli fu barbarie che ha fatto strame del diritto”