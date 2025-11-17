Stati Uniti da un anno è six-seven mania

Gbt-magazine.com | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Stati Uniti, da quasi un anno, i ragazzi della Generazione Alpha dicono continuamente “six seven” e la mania è arrivata anche da noi. L’espressione non vuol dire nulla. Si tratta di un no-sense, è una sorta di indice di appartenenza, tanto da diventare una parola. Addirittura la parola dell’anno 2025, secondo l’Oxford Dictionary. Stati Uniti, “six-seven” è il meme più virale sui social. Il fenomeno ha raggiunto un tale successo che “6-7” ha  una pagina Wikipedia e,  secondo il dizionario citato, ha  superato nell’uso altre parole  come: Agente:  nel linguaggio dell’AI, sistema capace di agire in modo autonomo per raggiungere un obiettivo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

stati uniti da un anno 232 six seven mania

© Gbt-magazine.com - Stati Uniti, da un anno è “six-seven” mania

Argomenti simili trattati di recente

stati uniti anno 232Gli Stati Uniti dicono addio ai penny: stop al conio dopo 232 anni - Lo stop deciso da Trump per i costi eccessivi: produrne una costava tre centesimi ... Segnala repubblica.it

stati uniti anno 232Monete, la Zecca Usa dice addio al «penny» dopo 232 anni: coniare un centesimo ne costa quattro - Anche Belgio e Olanda hanno fermato la produzione delle monete da 1 e 2 cent ... Da msn.com

La fine del penny &#232; la migliore spiegazione dell’inflazione - E dire che dal 1982 il contenuto di rame era stato quasi azzerato: placcatura per il 2,5% della moneta del peso di soli 2,5 grammi; il restante 97,5% è stato ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Stati Uniti Anno 232