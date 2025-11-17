Stati Uniti da un anno è six-seven mania

Negli Stati Uniti, da quasi un anno, i ragazzi della Generazione Alpha dicono continuamente “six seven” e la mania è arrivata anche da noi. L’espressione non vuol dire nulla. Si tratta di un no-sense, è una sorta di indice di appartenenza, tanto da diventare una parola. Addirittura la parola dell’anno 2025, secondo l’Oxford Dictionary. Stati Uniti, “six-seven” è il meme più virale sui social. Il fenomeno ha raggiunto un tale successo che “6-7” ha una pagina Wikipedia e, secondo il dizionario citato, ha superato nell’uso altre parole come: Agente: nel linguaggio dell’AI, sistema capace di agire in modo autonomo per raggiungere un obiettivo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Stati Uniti, da un anno è “six-seven” mania

