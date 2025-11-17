Stasera al GF | la fidanzata di Mattia e la doppia eliminazione irrompono nella casa

Anticipazioni nona puntata di lunedì 17 novembre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.55 circa, Simona Ventura conduce la nona puntata del Grande Fratello. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e l’opinionista Sonia Bruganelli. Arriva il momento della verità per Mattia: nella busta rossa troverà la notizia che la sua fidanzata Carlotta in realtà non lo ha lasciato e scoprirà che Grazia, avvisata giorni fa dal GF, sapeva già. Entrambi gli inquilini si troveranno inoltre faccia a faccia proprio con Carlotta, che entrerà nella casa per chiarire tutto quello che pensa del loro rapporto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

