Stasera al GF | la fidanzata di Mattia e la doppia eliminazione irrompono nella casa
Anticipazioni nona puntata di lunedì 17 novembre 2025. In diretta su Canale 5, dalle 21.55 circa, Simona Ventura conduce la nona puntata del Grande Fratello. Con lei, in studio, gli ex gieffini Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi e l’opinionista Sonia Bruganelli. Arriva il momento della verità per Mattia: nella busta rossa troverà la notizia che la sua fidanzata Carlotta in realtà non lo ha lasciato e scoprirà che Grazia, avvisata giorni fa dal GF, sapeva già. Entrambi gli inquilini si troveranno inoltre faccia a faccia proprio con Carlotta, che entrerà nella casa per chiarire tutto quello che pensa del loro rapporto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Argomenti simili trattati di recente
Stasera vorrei vedere un bel film su Netflix con la mia fidanzata. Mi consigliate una fidanzata? A parte gli scherzi, una bella commedia divertente? No film italiani. Si accettano anche Serie TV. Magari recente, 2024/2025. Thanks! - facebook.com Vai su Facebook
GF Anticipazioni: Carlotta fidanzata di Mattia arriva in casa! Lui scopre che Grazia sapeva tutto… - Grande Fratello, anticipazioni del 17 novembre 2025: Mattia apre la busta rossa, Carlotta entra in Casa e arriva il confronto ... Lo riporta tuttosulgossip.it
Anticipazioni Grande Fratello stasera 17 novembre: Mattia scopre la verità, Flaminia rischia l’eliminazione - Grande Fratello, anticipazioni del 17 novembre 2025: il primo bacio di Rasha e Omer, il caso Mattia e il televoto ... Riporta tuttosulgossip.it
Al “Grande Fratello 2025” di stasera ci sarà una doppia eliminazione. Omer e Rasha nel mirino - Nella nona puntata arriva Marina La Rosa per parlare dei sentimenti di Domenico. Segnala iodonna.it