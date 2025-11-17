Star trek riprende il classico episodio city on the edge of forever
Un’inedita interpretazione della celebre saga di Star Trek sta per essere presentata, con un cambiamento sostanziale rispetto alle trame tradizionali. La nuova linea narrativa non solo rivoluziona la storia dell’universo della serie, ma reimposta anche alcuni dei suoi episodi più amati, integrando elementi provenienti dalla storia sociale reale. Concentrando l’attenzione su Lieutenant Nyota Uhura, questa nuova versione mira a sottolineare l’importanza della comunicazione e dei diritti civili, portando il personaggio in un contesto storico-critico di grande rilevanza. star trek ridisegna la storia di uhura nel contesto del movimento per i diritti civili. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
