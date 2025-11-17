Sottrae 147mila euro dal conto comune e accusa marito di maltrattamenti | condannata per ‘infedeltà economica’

La donna di Vicenza aveva denunciato il marito per maltrattamenti, ma era tutto falso: la crisi matrimoniale è stata causata non dalle violenze, ma dal suo comportamento finanziario scorretto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

