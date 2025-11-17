Sottrae 147mila euro dal conto comune e accusa marito di maltrattamenti | condannata per ‘infedeltà economica’

Fanpage.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna di Vicenza aveva denunciato il marito per maltrattamenti, ma era tutto falso: la crisi matrimoniale è stata causata non dalle violenze, ma dal suo comportamento finanziario scorretto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

sottrae 147mila euro contoSottrae 147mila euro dal conto comune e accusa marito di maltrattamenti: condannata per ‘infedeltà economica’ - La donna di Vicenza aveva denunciato il marito per maltrattamenti, ma era tutto falso: la crisi matrimoniale è stata causata non dalle violenze, ma dal ... Si legge su fanpage.it

sottrae 147mila euro contoPreleva 147mila euro di nascosto dal conto condiviso, moglie perde il mantenimento dopo la separazione: «Infedeltà economica» - Vicenza, la donna aveva presentato anche una serie di denunce per maltrattamenti che si erano rivelati falsi: dovrà pagare anche tutte le spese legali ... Lo riporta msn.com

Giustizia Ha sottratto di nascosto al marito circa 147mila euro da un conto cointestato e,... - Ha sottratto di nascosto al marito circa 147mila euro da un conto cointestato e, una volta scoperta, ha reagito accusandolo di maltrattamenti che non sarebbero mai avvenuti. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sottrae 147mila Euro Conto