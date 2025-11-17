sottopasso al buio da anni in viale regione scippatore aggredisce una donna

Da anni veniva segnalato che quel sottopasso, tra semplici guasti e ripetuti atti vandalici, fosse totalmente al buio e dunque pericoloso. L’ultima volta, all’inizio dell’anno, era stato il presidente della quarta circoscrizione a scrivere ma, nonostante le rassicurazioni ricevute, nulla sarebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

