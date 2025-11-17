Sottopasso al buio da anni in viale Regione scippatore aggredisce una donna
Da anni veniva segnalato che quel sottopasso, tra semplici guasti e ripetuti atti vandalici, fosse totalmente al buio e dunque pericoloso. L’ultima volta, all’inizio dell’anno, era stato il presidente della quarta circoscrizione a scrivere ma, nonostante le rassicurazioni ricevute, nulla sarebbe. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Approfondisci con queste news
Era circa l’1 di notte dello scorso sabato 8 novembre quando, poco prima del casello in uscita di Grumello del Monte, un’auto lo ha superato speronandolo con tale forza da scaraventare il suo mezzo sulla corsia d’emergenza, per poi dileguarsi nel buio della - facebook.com Vai su Facebook
Incidente nel sottopasso di via Mare a San Benedetto: Giovanni Tarquini muore dopo due anni di agonia - SAN BENEDETTO Una morte che pone nuovamente in primo piano le condizioni, sempre più precarie, del sottopasso di via Mare. Si legge su corriereadriatico.it
Nuovo sottopasso di viale Cacciatori, lavori al via in settembre ma la strada resta aperta: chiusura dai primi mesi del 2026 - Portato a casa il nuove ponte Ottavi, adesso l’attenzione si sposta su via Cacciatori dove la Regione, in collaborazione con Rfi, eliminerà il passaggio al livello per sostituirlo con un ... Secondo ilgazzettino.it
Riapre domani il sottopasso del Lingotto dopo anni di lavori a intermittenza - Come previsto l’infrastruttura, che in questi anni è stata sottoposta a lavori, sarà di nuovo percorribile in entrambe le direzioni. Riporta torino.repubblica.it