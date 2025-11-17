Sotto l' egida della Polisportiva il bar riparte al timone due fratelli di Longiano

17 nov 2025

Ha inaugurato la nuova gestione del ‘Caffè Nero’ di Badia di Longiano. Sotto l'egida della Polisportiva longianese del presidente Daniele Brandolini, il locale ha riaperto i battenti con i nuovi baristi Martina e Matteo Zamagni, fratelli di Longiano. Il locale, il ‘Nuovo Caffè Nero’, ha riaccolto. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

