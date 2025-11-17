Sono al settimo mese e ho tachicardia e palpitazioni | è normale?

Gravidanzaonline.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buongiorno dottore, sono al settimo mese di gravidanza e – non so se sia l’ansia che questo momento mi genera – ma sto soffrendo spesso di tachicardia e palpitazioni, soprattutto la sera quando sono sul divano o a letto. È una cosa normale o è meglio fare qualche esame? La ringrazio se vorrà rispondermi. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

sono al settimo mese e ho tachicardia e palpitazioni 232 normale

© Gravidanzaonline.it - “Sono al settimo mese e ho tachicardia e palpitazioni: è normale?”

Contenuti che potrebbero interessarti

"Sono al settimo mese e ho tachicardia e palpitazioni: è normale?" - Durante la gravidanza è normale avere episodi di tachicardia e palpitazioni? Scrive gravidanzaonline.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Settimo Mese Ho