Sonia Bruganelli in lacrime svela ciò che non aveva mai detto prima | l’aborto e il perché della separazione da Bonolis

Una volta che il pubblico, soprattutto televisivo, si fa un’idea di un personaggio pubblico è difficile staccare poi l’etichetta e per questo Sonia Bruganelli, a 51 anni ha sentito il bisogno di raccontare la sua vita in un libro per i suoi figli. «In televisione ho fatto vedere diversi aspetti di me, tra cui anche il ruolo dell'opinionista graffiante. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Sonia Bruganelli in lacrime svela ciò che non aveva mai detto prima: l’aborto e il perché della separazione da Bonolis

News recenti che potrebbero piacerti

Sonia Bruganelli racconta a Domenica In l’interruzione di gravidanza all’inizio della storia con Bonolis. Nessuno lo sapeva, nemmeno suo padre. Quel segreto è rimasto nascosto fino alla sua morte. - facebook.com Vai su Facebook

Sonia Bruganelli ad Anita al #grandefatello: "Attacchi Valentina, ma anche tu hai visto i social prima di rientrare in Casa" Vai su X

Sonia Bruganelli in lacrime: «Ho interrotto una gravidanza spinta da Paolo Bonolis. Quando parlava dei suoi figli soffrivo, volevo essere mamma» - È così che l'imprenditrice ed ex moglie di Paolo Bonolis si è presentata nello studio di Domenica In e anche ... msn.com scrive

Le lacrime di Sonia Bruganelli in tv: "Ho interrotto una gravidanza spinta da Paolo Bonolis" - L'imprenditrice, ospite a Domenica In in occasione dell'uscita del suo libro, ha rivelato dettagli dolorosi della sua vita: ecco che cosa ha raccontato ... Come scrive msn.com

Domenica In, Sonia Bruganelli: "Vorrei ripartire dall'inizio come madre" - Vorrei ricominciare dall'inizio il mio essere madre, vorrei avere un'opportunità diversa, partire normalmente. Secondo msn.com