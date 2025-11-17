solo boloca recupera gli altri devono aspettare

Questa settimana si lavora solo al Mapei Football Center, la prossima si giocano due gare in quattro giorni. La schizofrenia del calendario ridisegna l’agenda neroverde, e se la pausa può essere servita a Grosso per lavorare su un gruppo a ranghi comunque ridotti anche a causa dei sette giocatori ‘prestati’ alle nazionali – rientreranno alla spicciolata, tra domani e giovedi – non è detto serva a recuperare qualcuno degli assenti in vista di un dittico che, tra Pisa in casa lunedi 24 e Como in trasferta venerdi 28 novembre. L’unico sul quale si nutre qualche speranza è Daniel Boloca, fermatosi a metà ottobre e dato in recupero – ma chissà se in tempo – mentre sugli altri le speranze sono pressoché nulla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

