Solidarietà in azione | dalla Colletta alimentare raccolte oltre 57 tonnellate di cibo
Sabato 15 novembre 2025 in 56 supermercati della provincia e con circa 600 volontari confermati si è svolta la giornata della Colletta Alimentare 2025.Sono state raccolte più di 57 tonnellate di alimenti da distribuire sul nostro territorio a oltre 5.500 assistiti attraverso le 23 Associazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#SpinoDAdda Solidarietà in azione: abiti caldi per i giovani di Rogoredo laprovinciacr.it/news/cronaca/5… Vai su X
Solidarietà in azione! Ieri i nostri studenti hanno partecipato con entusiasmo alla Colletta Alimentare promossa dal Banco Alimentare presso l’Iper Tosano di Pradamano, dedicando tempo ed energia a un’iniziativa che fa davvero la differenza. Un grazi - facebook.com Vai su Facebook
Solidarietà in azione: dalla Colletta alimentare raccolte oltre 57 tonnellate di cibo - Circa 600 i volontari in azione nei 56 supermercati della provincia aderenti all’iniziativa. Riporta ilpiacenza.it
Colletta alimentare, un grande successo. Più 5 per cento di raccolta - Colletta alimentare, un grande successo: +5 per cento, nonostante un Paese che si sente impoverito. Secondo distribuzionemoderna.info
Savona, una Colletta alimentare da record. “Raccolte 53 tonnellate di alimenti” - In azione sabato un esercito di volontari nel centinaio di supermercati coinvolti: in tutto 800 di tantissime realtà diverse ... Riporta ilsecoloxix.it