Solidarietà in azione | dalla Colletta alimentare raccolte oltre 57 tonnellate di cibo

Ilpiacenza.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 15 novembre 2025 in 56 supermercati della provincia e con circa 600 volontari confermati si è svolta la giornata della Colletta Alimentare 2025.Sono state raccolte più di 57 tonnellate di alimenti da distribuire sul nostro territorio a oltre 5.500 assistiti attraverso le 23 Associazioni. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

