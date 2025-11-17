Sinner vince di nuovo le ATP Finals di Torino! Arrivano i complimenti da parte dell’Inter | l’omaggio del club nerazzurro – FOTO

Inter News 24 Sinner riceve i complimenti per la straordinaria vittoria alle ATP Finals, un trionfo che segna un’altra grande conquista. Il tennis italiano celebra un nuovo successo internazionale grazie alla straordinaria vittoria di Jannik Sinner alle ATP Finals. Il giovane talento azzurro ha scritto un’altra pagina di storia per il nostro sport, dimostrando una forza mentale e una tecnica eccezionale sul campo. Un successo che porta grande orgoglio a tutto il movimento sportivo italiano. Il profilo ufficiale dell’ Inter ha festeggiato il trionfo di Sinner, scrivendo: «Un’altra pagina di storia del tennis italiano è stata scritta! Complimenti a @JannikSinner per la straordinaria vittoria delle ATP Finals!» Un trionfo che conferma Sinner come uno dei talenti più promettenti del panorama internazionale, portando il tennis italiano sempre più in alto. 🔗 Leggi su Internews24.com

